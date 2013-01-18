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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 09:44 BJT

新闻稿: 中国2012年12月70个大中城市住宅销售价格上涨城市54个

路透北京1月18日 - 以下为中国国家统计局周五公布的2012年12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿： 　　一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况 　　（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有8个，持平的城市有8个，上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过1.2%。 　　（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有26个，持平的城市有4个，上涨的城市有40个。12月份，同比价格上涨的城市中，涨幅均未超过2.4%，涨幅比11月份回落的城市有1个。 　　二、二手住宅价格变动情况

　（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有15个，持平的城市有9个，上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过1.2%。 　　（二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有42个，持平的城市有3个，上涨的城市有25个。12月份，同比价格上涨的城市中，涨幅均未超过5.5%，涨幅比11月份回落的城市有1个。

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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