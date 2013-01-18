新闻稿: 中国2012年12月70个大中城市住宅销售价格上涨城市54个

路透北京1月18日 - 以下为中国国家统计局周五公布的2012年12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿： 一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有8个，持平的城市有8个，上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过1.2%。 （二）与上年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有26个，持平的城市有4个，上涨的城市有40个。12月份，同比价格上涨的城市中，涨幅均未超过2.4%，涨幅比11月份回落的城市有1个。 二、二手住宅价格变动情况