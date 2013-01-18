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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 09:51 BJT

中国房地产: 12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.04%,环比升0.36%

路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比微降0.04%,为连
续第十个月同比下跌.
    
    从环比看,12月新建住宅销售价格较上月上涨0.36%,连续第七个月上升.
    
    重点城市看,北京与上海12月新建住宅销售价格指数分别同比上升1.6%和持平.
    房价(较上年同期变动,%)
 12月    11月    10月    9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月     2012年1月   2011年12月
 -0.04     -0.7    -1.1    -1.3    -1.4    -1.5    -1.6    -1.5    -1.2    -0.7       0        0.5          1.4
       (较上月变动,%)    
 0.36       0.3    0.05    0.01     0.1     0.1    0.04    -0.1    -0.3    -0.3    -0.1       -0.2         -0.3
    
    该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅
的平均数.(完) 

    欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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