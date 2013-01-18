中国房地产: 12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.04%,环比升0.36%

路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比微降0.04%,为连 续第十个月同比下跌. 从环比看,12月新建住宅销售价格较上月上涨0.36%,连续第七个月上升. 重点城市看,北京与上海12月新建住宅销售价格指数分别同比上升1.6%和持平. 房价(较上年同期变动,%) 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2012年1月 2011年12月 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 (较上月变动,%) 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅 的平均数.(完) 欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)