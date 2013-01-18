汇市简讯:美元/日圆在90上方遇阻,面临日本出口商及期权相关卖盘

0115GMT

* 美元/日圆在90.00上方有大量卖盘,据称是来自日本出口商及期权相关卖单

* 亚洲时段出口商避险及获利了结因素,令汇价受限在90.10

* 90.15上方有停止单,90.75上方更多

* 从89.80起有买盘,买单一路向下挂

* 小时图上一目均衡转换线89.75被突破,一目均衡基准线切入位在89.10.(完)

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