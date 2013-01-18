中国债市： 央行逆回购询量常态化刺激,利率互换早盘大幅下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月18日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五早盘大幅走跌,中国央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求的消息,令市场对未来资金面预期更加乐观,利率互换各端利率应声下降.
"下跌很大,短端跌了快20个BP了,逆回购询量消息的原因."上海一券商交易员称.
交易中心数据显示,一年期7天回购基准利率互换昨天收盘为3.2900%,最新成交价在3.1500%,而五年期昨天收在3.7350%,最新成交在3.6600%.
交易员并表示,早盘的下跌能持续多久还需看数据的表现.
中国国家统计局周五公布,2012年度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%. (完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。