中国债市： 央行逆回购询量常态化刺激,利率互换早盘大幅下跌

路透上海1月18日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五早盘大幅走跌,中国央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求的消息,令市场对未来资金面预期更加乐观,利率互换各端利率应声下降.

"下跌很大,短端跌了快20个BP了,逆回购询量消息的原因."上海一券商交易员称.

交易中心数据显示,一年期7天回购基准利率互换昨天收盘为3.2900%,最新成交价在3.1500%,而五年期昨天收在3.7350%,最新成交在3.6600%.

交易员并表示,早盘的下跌能持续多久还需看数据的表现.