日本已公布经济指标--2013/1/18

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9% r +0.1% r 2月13日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.5% 1月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.1% 持平 1月24日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.4% r +1.6% r 1月30日 -- 失业率 11月 4.1% @ 4.2% @ 1月31日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差9,534 逆差5,490 1月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 +0.2% -0.1% 1月31日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。