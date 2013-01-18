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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 10:12 BJT

航空产业:日本运输安全委员会计划周六结束对波音787迫降事件的初步调查--消息人士

路透高松1月18日 - 消息人士称,日本运输安全委员会计划在周六中午结束对波音787在日本西部迫降事件的初步调查,进一步决定取决于周五的调查结果.(完)
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