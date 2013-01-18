《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

**上海证券报**

--中国人民银行副行长潘功胜表示,在场外市场监管方面,中国已建立了上海清算所作为境内中央对手方承担的场外衍生品市场的中央清算职能,下一步应进一步加强支付、交易、清算等核心基础设施的建设.

--蒙古国有焦煤企业塔本陶勒盖公司CEO亚西尔·巴苏里表示,已从11日起停止对中国的煤炭出口.该公司拥有世界最大的焦煤矿,基本掌握了蒙古对华焦煤出口.作为中国最大的焦煤进口来源国,该事件势必会对中国焦煤市场造成较大影响.

--中国铜业龙头---江西铜业 高管表示,已与铜精矿供应巨头自由港迈克墨伦铜金矿公司及另外一家企业达成协议,2013年铜冶炼加工费(TC/RC)为每吨70美元/每磅7美分,较2012年下半年相比上涨10%.按惯例其他主要冶炼厂将会跟随这一价格.

**证券时报**