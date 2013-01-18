《中国报摘》--其他报纸重要消息1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--中国人民银行副行长潘功胜表示,在场外市场监管方面,中国已建立了上海清算所作为境内中央对手方承担的场外衍生品市场的中央清算职能,下一步应进一步加强支付、交易、清算等核心基础设施的建设.
--蒙古国有焦煤企业塔本陶勒盖公司CEO亚西尔·巴苏里表示,已从11日起停止对中国的煤炭出口.该公司拥有世界最大的焦煤矿,基本掌握了蒙古对华焦煤出口.作为中国最大的焦煤进口来源国,该事件势必会对中国焦煤市场造成较大影响.
--中国铜业龙头---江西铜业 高管表示,已与铜精矿供应巨头自由港迈克墨伦铜金矿公司及另外一家企业达成协议,2013年铜冶炼加工费(TC/RC)为每吨70美元/每磅7美分,较2012年下半年相比上涨10%.按惯例其他主要冶炼厂将会跟随这一价格.
**证券时报**
--铁道部部长盛光祖称,要加快实施分类推进、分类投资、分类合作的多元化投资建路机制,鼓励和支持地方政府、企业及民间资本投资铁路建设,争取尽快设立国家铁路发展基金.(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。