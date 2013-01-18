美国基金:美国股票共同基金持续获得巨额资金流入--理柏

路透纽约1月17日 - 路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周投入股票共同基金的资金规模为37.5亿美元,延续前周大规模流入势头,表明散户投资者将资金重新投入股市的趋势.

截至1月16日止当周的这一流入规模大致相当于创2011年以来最高的前周流入股票共同基金75.3亿美元数量的一半.两周数量总和为113亿美元,为2000年4月以来两周最大流入规模,理柏分析师Matthew Lemieux称.

债券基金吸引46.3亿美元,债券共同基金吸引其中的42.1亿美元,略低于前周54.5亿美元.债券上市交易基金(ETF)在前周流失12.1亿美元后再度吸引4.1782亿美元.

巨量资金流入股票共同基金标志着人气较去年扭转,去年投资者将1,290亿美元资金移出,向债券共同基金注入2,580亿美元.

"这无疑是投资者重返股市的良好指标,"Lemieux在谈到过去两周资金流入股票共同基金时表示.

不过对于股票共同基金的热情并没有在股票ETF得到体现,后者流出35亿美元,为过去八周来首次流出.

ETF通常被视作代表机构投资者的投资行为,而共同基金则被认为是代表散户投资者的投资行为.

Lemieux称机构投资者可能将被动型股票ETF获利了结,而倾向于进行更为主动的投资.

债券基金投资者偏好高品级品种,向投资级公司债基金注入20.2亿美元.

Lemieux认为,投资级公司债基金获得持续资金流入表明,投资者仍倾向于一定的安全性.