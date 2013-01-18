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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 10:17 BJT

《汇市简讯》中国数据好于预期带动澳元/美元短暂上涨后回落

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* 中国2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,预估为同比增长7.8%

* 中国12月社会消费品零售总额和12月规模以上工业增加值数据均略微好于预期

* 澳元/美元涨至1.0559,随后回落至1.0545

* 尽管数据仅是略微好于预期,但应可以保持上涨之势.(完)

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