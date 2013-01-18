路透调查: 泰铢和马币多仓创逾10个月最高,人民币多仓达到两个月高位

路透新加坡1月17日 - 周四公布的路透调查显示,过去两周,对泰铢和马币(林吉特)的多头押注达到逾10个月来最高,同时对中国人民币的多头押注触及两个月高位.

根据路透对14名分析师的最新访查,泰铢 和马币 多头仓位触及2012年3月以来最高.

资金持续流入泰国股市和债市扶助泰铢成为今年表现最佳的亚洲新兴货币.截至周四,泰铢兑美元今年上涨2.6%.

马币兑美元周二触及10个月高位,受对冲基金需求提振.分析师称,随着马来西亚选举临近,而且有迹象显示企业并不喜欢过于疲弱的马币,马来西亚当局可能愿意接受汇率较强的马币.

人民币 多头仓位继续增加,至2012年11月底以来最高.

根据调查,印尼卢比 的人气依然偏空.

同时,随着关于各国外汇当局可能采取干预的谨慎情绪升温,对其他新兴亚洲货币的多头押注减少.

调查显示,坡元 多头仓位减半,至去年8月来最低水准.

外汇交易人士还削减韩元 和菲律宾披索 的多头仓位.其中披索是2012年表现最佳的新兴亚洲货币.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比 、菲律宾披索、马币和泰铢.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18

1月 3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77

12月 6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14

11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31

11月 8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34

10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44

10月11日 -0.79 -0.57 -0.49 1.07 -0.21 -0.34 -0.18 -0.49 -0.12

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(完)