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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 10:26 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆回到一目均衡小时图转换线水准附近

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* 美元兑日圆可能在90上方建立了顶部,欧元兑日圆的顶部从120.50附近开始

* 120.61为昨日高点,若有新上升动向,关注120.65上方与121.00的停止单

* 汇价目前以一目均衡小时图转换线水准119.98为轴转动(完)

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