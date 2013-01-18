重发-更新版 1-中国数据: 去年GDP同比增长7.8%,企稳回升有望延续

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* 年初中国GDP目标7.5%,全年实现7.8%

* 工业,消费均优于预期,验证经济企稳回升

* 回升态势今年有望延续,稳增长调结构仍是今年政策重心

路透北京1月18日 - 中国公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

分析师们提到,尽管12月的物价有反弹,但在经济整体处于企稳回升而不是大幅反弹的前提下,今年物价大幅反弹的可能性亦不大,稳增长调结构仍是今年的政策中心.

"从公布的数据看,消费和工业都继续回升,投资也相对平稳,验证中国经济继续保持企稳回升的态势."中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称.

浙商证券宏观经济分析师郭磊也认为,从工业和消费数据来看,12月的经济景气度继续回升,这一点其实在前期出来的铁路货运量、粗钢产量等数据已有预示.GDP数据亦符合预期,单季增速出现明显回升.

中国国家统计局周五公布数据显示,2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.

此前路透访问24位分析师预计,四季度GDP同比增长7.8%.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国四季度GDP同比增长7.9%(路透调查中值为7.8%),环比增长2.0% --中国2012年度国内生产总值(GDP)同比增长7.8% --中国2012年度社会消费品零售总额同比增长14.3% --中国2012年度规模以上工业增加值同比增长10.0% --中国1-12月固定资产投资同比增长20.6%(路透调查中值为20.7%) --中国12月社会消费品零售总额同比增长15.2%(路透调查中值为14.9%) --中国12月规模以上工业增加值同比增长10.3%(路透调查中值为10.1%)

**整体数据优于预期,经济趋好有望延续**

中国2012年在内有房地产严调基调不改,企业微观层面生存压力加大,外在欧债危机未消,美国财政悬崖风险等诸多不利国际环境下,中国经济触底回升的时间也一再推迟.

从12月的数据看,优于预期的消费,工业均显示经济回升明显,巨大的内需潜力成为支撑中国经济的重要力量.

中国国家统计局局长马建堂周五表示,中国去年最终消费对GDP的贡献是51.8%,资本形成贡献率50.4%,净出口是负2.2%.

"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去.在这样一个大背景下、大趋势下,应当把更多的精力放在转方式、调结构上来",马建堂预计,2013年中国经济将继续保持持续稳健的发展.

中国国际经济交流中心王军认为,应该说四季度的数据比市场预期的稍好,进一步确认中国经济企稳回升的趋势,估计今年一二季度受补库存的因素影响会延续这种态势,稳增长的压力有所减小,但因增长的基础并不牢固,还须确保去年实施的稳增长的政策保持连续性.