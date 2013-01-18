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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 10:37 BJT

全球贵金属: 1月16日SPDR黄金持仓量降0.18%,iShares白银持仓量增5.62%

路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下降0.18%.同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加5.62%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,902,808.2 1月16日 42,980,265.9 1月15日 -77,457.7 -0.18%

iShares 345,137,860.6 1月16日 326,759,768.6 1月15日 18,378,092.0 5.62%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫; 审校 白云)
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