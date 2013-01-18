中国经济: 今年将保持持续稳健发展,专注"转方式、调结构"--统计局长

路透北京1月18日 - 中国国家统计局局长马建堂周五表示,2013年中国经济将继续保持持续稳健的发展,虽然中长期较快增长的基本面未变,但制约因素有所加强.

"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去.在这样一个大背景下、大趋势下,应当把更多的精力放在转方式、调结构上来",马建堂称.

他并表示,中国去年最终消费对GDP的贡献是51.8%,资本形成贡献率50.4%,净出口是负2.2%.另外,2012年单位GDP总值能耗初步核算比上年下降3.6%.