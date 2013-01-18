欧洲政经: 若欧盟不实施改革,英国或选择退出--英首相卡梅伦

路透伦敦1月18日 - 英国首相卡梅伦原计划于本周五的一场演讲中表明,除非欧盟解决自身面临的三个严重问题,否则英国或选择退出欧盟且欧洲计划很有可能失败.

卡梅伦在最后一刻推迟了这场外界期待已久的关于欧盟的演讲,以应对阿尔及利亚人质危机.卡梅伦助手表示,新的演讲时间和地点将在稍后公布.

外界预期卡梅伦将在演讲中阐明他对于重新协商英国的欧盟成员国地位的计划,并将承诺就其达成的任何协议举行罕见的公投.一些政界人士称,这一行动或将重新定义英国在世界中的角色,疏远其重要盟友并决定卡梅伦自己的政治命运.