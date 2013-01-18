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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 11:04 BJT

航空产业: 日本航空波音787客机漏油事故由阀门相关的故障所致

路透东京1月18日 - 日本国土交通省称,日本航空 旗下运营的波音787客机上周漏油事件是因控制阀门的驾驶机制故障;制造此漏油阀门的英国公司正在进行调查.(完)

(编译 兰秀娟; 审校)
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