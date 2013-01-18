中国经济: 统计局首次公布基尼系数,关注收入改革和劳动人口绝对下降

2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,创13年来新低.对此,马建堂称,去年经济增速较过去较低有短期因素,但个人认为恐怕有中长期因素.中国改革开放以来经济增长的根本动力是农村劳动力转移、城镇化、工业化,这些基本没变.

"客观因素决定经济增速保持7-8%是比较合适的,劳动供给结构格局和资源环境形势的变化决定经济增长不应再保持以前的超高速."他说.(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)