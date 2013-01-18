中国经济: 统计局首次公布基尼系数,关注收入改革和劳动人口绝对下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京1月18日 - 中国首次公布全国居民基尼系数,2012年为0.474.国家统计局长马建堂周五并称,2012年劳动年龄人口在相当长时期第一次出现绝对下降,确实要高度重视.
中国首次公布的2003-2012年全国居民基尼系数如下:
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
0.479 0.473 0.485 0.487 0.484 0.491 0.490 0.481 0.477 0.474
中国过去10年基尼系数最高点出现在2008年,达到0.491,马建堂称,2008年之后的高点回落,说明加快居民收入改革的紧迫性.
2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,创13年来新低.对此,马建堂称,去年经济增速较过去较低有短期因素,但个人认为恐怕有中长期因素.中国改革开放以来经济增长的根本动力是农村劳动力转移、城镇化、工业化,这些基本没变.
"客观因素决定经济增速保持7-8%是比较合适的,劳动供给结构格局和资源环境形势的变化决定经济增长不应再保持以前的超高速."他说.(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。