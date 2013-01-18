日本政经: 政府与央行正讨论联合声明的内容--财务大臣麻生太郎

路透东京1月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示,他与政府官员与日本央行的会议中,讨论了央行-政府在货币政策方面的联合声明.

麻生太郎对记者说,他希望在日本央行下周二结束的会议之后,能有某种形式的文件产生.

了解日本央行想法的消息人士称,该央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺无限制购买资产,直至2%的通胀目标在望.［ID:nL4T0AM92P］(完) (编译 李婷仪; 审校 高琦)