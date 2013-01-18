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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 11:06 BJT

中国新债: 南方电网下周一将发行50亿元超短融,期限三个月

路透上海1月18日 - 中国南方电网有限责任公司周五公告称,将于下周一(21日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =============================================================================================

南方电网 100 50 3 1/21簿记建档 工商银行 AAA 1/22 1/23

农业银行 =============================================================================================

截至本募集说明书签署之日前,待偿还债务融资工具余额557.43亿元,其中中期票据余额230亿元、企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额100亿元.(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
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