中国新债: 南方电网下周一将发行50亿元超短融,期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月18日 - 中国南方电网有限责任公司周五公告称,将于下周一(21日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天).
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =============================================================================================
南方电网 100 50 3 1/21簿记建档 工商银行 AAA 1/22 1/23
农业银行 =============================================================================================
截至本募集说明书签署之日前,待偿还债务融资工具余额557.43亿元,其中中期票据余额230亿元、企业债余额227.43亿元、超短期融资券余额100亿元.(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。