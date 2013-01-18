台湾债市: 外资买公司债令RP券源更少,下周新券交割解渴不易

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月18日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平在区间.近期受外资于次级市场买进公司债影响,券商可交易的券源更加稀少,虽然下周将有台化 与华南金 等公司债交割,但恐仍无法满足市场需求.
有交易商表示,由于卖掉了公司债,因此向客户预告解券,纵然他们希望能寻求新的券源,但欲藉此调降RP利率不易.此外,也有交易商指出,今日有几家投信来自寿险业的申购款明显增加,使得找券需求更为急迫,但它们对利率仍相对坚持.
"我说利率开低一点就给券,但他们还是不愿意."一券商资金调度人士说.
不过也有一大型券商交易员强调,已对客户预告自下周开始微幅调降RP利率,因市场资金有增无减且券源稀缺.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,0.79%比例逐渐增加.
展望下周,交易商表示,紧缩因素有周一99亿台币华南金公司债、周二有50亿台币台化公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。