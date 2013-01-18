台湾债市: 外资买公司债令RP券源更少,下周新券交割解渴不易

路透台北1月18日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平在区间.近期受外资于次级市场买进公司债影响,券商可交易的券源更加稀少,虽然下周将有台化 与华南金 等公司债交割,但恐仍无法满足市场需求.

有交易商表示,由于卖掉了公司债,因此向客户预告解券,纵然他们希望能寻求新的券源,但欲藉此调降RP利率不易.此外,也有交易商指出,今日有几家投信来自寿险业的申购款明显增加,使得找券需求更为急迫,但它们对利率仍相对坚持.

"我说利率开低一点就给券,但他们还是不愿意."一券商资金调度人士说.

不过也有一大型券商交易员强调,已对客户预告自下周开始微幅调降RP利率,因市场资金有增无减且券源稀缺.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,0.79%比例逐渐增加.