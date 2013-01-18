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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 12:16 BJT

更新版 1-中国房地产: 12月房价环比续升且涨幅扩大,今年料延续温和上升之势

* 中国12月房价同比降0.04%,环比升0.36%
    * 新建商品住宅价格环比上升的城市升至54个
    * 2012年房地产开发投资增长16.2%
    * 楼市料延续温和上升之势

 (新增更多数据细节和评论)
    路透北京1月18日 - 中国楼市在数九寒冬中继续回暖,12月国内房地产市场成交活跃,房价则延续此前的升势,环比连续七个
月上升,同比跌幅亦缩窄至近持平.
    
    路透根据国家统计局周五公布数据测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比微降0.04%,为连续第十个月同比下跌,但
跌幅自上月的0.7%明显缩窄;环比涨幅则自上月的0.3%续升至0.36%.
    
    而同日公布房地产投资和销售数据显示,去年房地产开发投资同比增长16.2%,略低于1-11月的16.7%;全年销售面积和销售额
则分别增长1.8%和10%.
    
    "目前情况看房价上行的趋势是必然的,但幅度应该不会过高."华创证券宏观分析师华中炜表示.他分析称,去年土地供应下
滑将对供给面形成一定制约,限购政策已实行两年,部分被政策抑制的需求符合要求开始进入市场,而主要变量--政策面短期内仍
将延续现状,限购政策不会放松,同时推进房产税等中长期手段.
    
    瑞穗证券的经济学家沈建光也预计,2013年房价会有温和上升.他称,如果在当前调控政策下房地产供应继续下降,房价可能
面临反弹风险.这种情况如果出现,政府会介入采取措施.
    
    房地产业上下游涉及甚广,房地产投资去年占国内生产总值(GDP)近14%,对促进中国经济增长发挥着重要作用.分析师多认为
,为保持经济一定速度的增长,中国政府可以容忍房价温和上涨.新一届党中央领导人在对房地产的表述中,并没有出现切实防止
房价反弹,促进房价合理回归的措辞.
    
    路透12月对机构的调查结果也显示,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预
估为2%;受访分析师认为,宏观经济企稳,货币环境相对宽松,自住性需求支持,在这些因素下,近期房地产销售回暖将持续到明年,
房价亦会上涨;同时,由于限购等调控政策不会放松,涨幅不会过大. 
    
    中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政
策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.年中以来中国楼市基本延续升势,并在年末再掀高潮.
    
    据统计局数据,12月新建商品住宅价格环比上升的城市从上月的53个升至54个.一线城市上涨压力偏大,其中北京与上海12月
新建住宅销售价格指数分别同比上升1.6%和持平,而上月分别为同比升0.7%和下降0.8%.
    房价(较上年同期变动,%)
 12月    11月    10月    9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月     2012年1月   2011年12月
 -0.04     -0.7    -1.1    -1.3    -1.4    -1.5    -1.6    -1.5    -1.2    -0.7       0        0.5          1.4
       (较上月变动,%)    
 0.36       0.3    0.05    0.01     0.1     0.1    0.04    -0.1    -0.3    -0.3    -0.1       -0.2         -0.3
    
    该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅
的平均数.(完) 

    欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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