中国债市动态: 现券中短端走强,逆回购询量常态化提振机构对流动性信心

路透北京1月18日 - 中国银行间债市周五早盘现券中短端走强,因中国央行将允许部分公开市场一级交易员商按日上报逆回购需求,机构对未来资金面的信心大受提振,推动收益率一度明显走低.

不过同日出炉的2012年中国宏观经济数据显示,去年GDP(国内生产总值)增速创13年来新低,但四季度同比增速明显回升,基本面因素又作用收益率稍有回调.

"开盘后现券这边动的很厉害,和逆回购这个消息直接相关.一年大概下了10个bp(基点)."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员表示,央行允许部分公开市场一级交易商按日上报逆回购需求的消息出来后,大家就觉得以后不用太担心市场流动性了,流动性有保障啊,预计这个消息将特别厉害于信用债.

中国央行为更灵活调节市场流动性再出新招.据三位业内人士周五透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求;此意味着央行开始尝试将逆回购作为常态工具,来满足市场的流动性需求.

中国国家统计局周五公布数据显示,2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.