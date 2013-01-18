中国货币市场: 供求未变隔夜回购持稳七天上涨,逆回购按日询需求利宽长远

路透上海1月18日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜加权回购利率持稳,而七天和14天品种涨约10个基点(bp),央行公开市场部分一级交易商可按日报逆回购需求消息影响几未显现.

交易员认为,与利率互换和现券受预期影响不同,货币市场短端利率更看重实际的资金供求变化.不过总的来说,央行对流动性的持续支撑态度,增强市场对未来资金面向宽预期.

中国央行为更灵活调节市场流动性再出新招.据三位业内人士周五透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求;此意味着央行开始尝试将逆回购作为常态工具,来满足市场的流动性需求.

华北一银行交易员称,回购利率变动情况主要"还是要看当前的(资金)供求."

他解释说,公开市场逆回购询量调整,更多的是影响机构对未来资金面的预期,而今日早盘资金供求并未有明显变化,因此回购利率波动不多也很正常.

该交易员进一步指出,总的来说,央行此举将助增未来流动性宽松预期.不过就质押式回购利率而言,还要关注央行公开市场七天等主要逆回购利率是否会有所下行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9650 1.9943 -2.93

七天 2.8588 2.7545 +10.43

14天 2.9369 2.8403 +9.66