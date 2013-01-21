《中国债券市场每日交易备忘》--1月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国南方电网50亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承 中航机电系统有限公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 赣粤高速 10亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农行和招商银行主承================= ========================================================== 二、新债上市: TCL集团 5亿元一年期短融041356001,票面利率5.01% 大唐发电 30亿元三个月期超短融011323001,票面利率3.98% 龙溪股份 1.5亿元一年期短融041358004,票面利率5.30% 淮安中小企业4亿元两年期集优票据051302005,票面利率5.80% 山东钢铁集团30亿元一年期短融041358008,票面利率4.40% 隆基机械 1.5亿元一年期短融041358010,票面利率6.20% 杉杉集团20亿元一年期短融041359003,票面利率5.20% 中国航空集团7亿元六个月期超短期融资券011342001,票面利率4.15% 中国航空集团7亿元六个月期超短融011342002,票面利率4.15% 中国商飞公司20亿元三个月期超短融011350001,票面利率3.98% 重庆两江新区中小企业2.1亿元三年期集优票据051302004,票面利率5.78% 广汽集团6亿元一年期短融041354002,票面利率4.40% 百联集团9亿元一年期短融041351002,票面利率4.40% 中信建投证券16亿元三个月期短融071307001,票面利率3.98% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302001,票面利率4.10% 镇江国资12亿元五年期中票1382019,票面利率6.05% 福建能源集团6亿元三年期中票1382020,票面利率5.09% 陕西交通集团30亿元五年期中票1382023,票面利率6.05% 中国能源集团30亿元10年期中票1382025,票面利率5.37% 庆华能源集团6亿元三年期中票1382024,票面利率6.40% 内蒙水务集团1亿元五年期中票1382021,票面利率5.40% TCL集团 5亿元五年期中票1382022,票面利率6.05%========================================== ================================== 三、缴款: 财政部300亿元一年期固息国债130002,票面利率2.81% 温州经济技术开发区10亿元七年期固息债1380014,票面利率6.49% 商丘发展投资公司7亿元七年期固息债1380017,票面利率6.60% 江苏国信资产管理集团20亿元九个月期短融 南方水泥15亿元一年期短融 石长铁路2亿元一年期短融 广州水务投资集团15亿元五年期中票 山东山水水泥集团18亿元三年期中票 杭州工业资产经营投资集团8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 本钢集团13亿元三年期中票1082007到期兑付,票面利率4.64% 财政部150亿元三个月期贴现国债129907到期兑付,参考收益率2.8722% 河南投资集团10亿元10年期固息债068001付息,票面利率4.30% 临安城建发展公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098003付息,票面利率6.04% 招商局集团25亿元五年期中票0982008付息,票面利率3.85% 国家开发银行8亿元10年期浮息债(三个月Shibor基准)110227付息,基本利差-0.35% 珠海格力集团9亿元五年期中票1282020付息,票面利率5.51% 首都机场集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(七天回购基准)058017付息,基本利差2.00% 浙江能源集团15亿元10年期固息债068002付息,票面利率4.30% 重庆城投集团20亿元10年期固息债068003付息,票面利率4.00% 恒丰银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091401付息,票面利率5.00% 南方航空集团9亿元五年期中票0982009付息,票面利率4.62% 中国重汽集团25亿元五年期中票0982010付息,票面利率5.32% 国开行300亿元七年期固息债100201付息票面利率3.97% 廊坊银行3.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020001付息,票面利率5.70% 财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息,票面利率3.94% 国开行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)110204付息,基本利差0.56% 海南发展控股公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180015付息,票面利率5.80% 北京农业中小企业3.04亿元三年期集合票据1183001付息,票面利率5.80% 三角轮胎5亿元三年期中票1282021付息,票面利率6.70% 郴州城投20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080004付息,票面利率7.10% 太仓港6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080007付息,票面利率7.10% 美的集团10亿元三年期中票1182012付息,票面利率4.97% 大冶有色金属集团5亿元五年期中票1182013付息,票面利率5.79% 上海杨浦中小企业3.35亿元三年期集合票据1183002付息,票面利率5.40% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 或有望实现其11超日债 CN112061=SZ首期利息的如期兑付,但超日债恐难得到当地政府全面托底. --中国证券报报导称,多位专家日前出席2013中国经济形势分析与预测报告会时,预计今年中国宏观经济有 望继续回暖,但经济增长仍面临诸多内外部不确定性因素,未来要采取稳定投资、加大"三农"投入、引导企业转 型、解决产能过剩等措施,实现体制机制创新,以保证经济健康平稳运行.今年房地产市场的表现会相对平稳,可 能稳中略升,房价不具备大幅度反弹条件. 国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)