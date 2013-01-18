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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 11:58 BJT

日本政经:经济财政大臣甘利明称,政府与央行联合声明朝正确方向迈进

路透东京1月18日 - 日本经济财政大臣甘利明周五称,

* 尚未就政府与央行合作做出决定

* 不能披露政府与央行联合声明的内容,但朝正确方向迈进. (完)
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