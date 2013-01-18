中国经济：今年推动物价上涨的压力和控制物价上升因素并存--统计局长

路透北京1月18日 - 中国国家统计局局长马建堂周五表示,2013年推动物价上涨的压力和控制物价上升因素并存,但只要调控得当,预计今年一定能够保持物价总水平的稳定.

他指出,中国劳动力和土地价格、环境成本未来一段时间总体呈上升趋势,输入性通胀压力仍存.这些因素决定了未来一段时间要素成本的上升,是一个长期的过程.

"一方面我们确实对于通货膨胀不要掉以轻心,另一方面也要看到,只要调控得当,2013年一定能够保持物价总水平的稳定,或者说保持物价总水平的基本稳定",马建堂称.