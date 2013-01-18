更新版-路透专访: 官员称日本央行与政府就2%通胀目标基本达成一致

(新增引句和细节)

* 日央行和政府1月22日将发表联合声明--官员

* 政府将检视实现2%通胀目标的进展

* 未订定达成通胀目标的具体时间

* 当前汇率波动没有问题,只是对日圆过度强势进行修正

路透东京1月18日 - 日本内阁府副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.

西村康稔在接受路透专访时称,政府将通过日本经济财政谘问会议检视实现2%通胀目标的进展情况.

该委员会定期举行会议,而且日本央行总裁白川方明也会出席.该委员会有制订中长期经济和财政政策的法定权利.

西村康稔指出,政府希望央行采取更大胆的货币宽松举措,以摆脱多年的通缩,不过具体政策措施要由央行决定.

"白川方明总裁一直说1%的通胀率要不了多久就能在望,但我们还没有达到那个阶段."西村康稔称."如果我们都以通胀2%为共同目标,预计日本央行将拿出一些非常积极的行动."

西村康稔表示,联合声明也将包括政府在推动对抗通缩的经济成长战略,和坚持财政改革方面的角色.

但他也称,声明是否包括将就业成长纳入央行任务,以及实现通胀目标该如何措辞,则尚未决定;不过应不太可能设定具体期限.

西村为日本经济财政大臣甘利明的副手.甘利明有权参加日本央行政策制定会议.日本政府一直在向央行施压,以迫使其在抗击通缩方面做出更多努力.

对于日圆近来贬值,西村康稔表示,"我们认为日圆正在对过度走强之势进行修正.我们不认为目前的形势令人忧虑."

日圆兑美元周五大跌至两年半低点,因面对日本央行或将祭出大胆政策行动以应对通缩的前景,市场调整仓位.

消息人士告诉路透称,央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望.