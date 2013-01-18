更新版-路透专访: 官员称日本央行与政府就2%通胀目标基本达成一致

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(新增引句和细节)
* 日央行和政府1月22日将发表联合声明--官员
* 政府将检视实现2%通胀目标的进展
* 未订定达成通胀目标的具体时间
* 当前汇率波动没有问题,只是对日圆过度强势进行修正
路透东京1月18日 - 日本内阁府副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.
西村康稔在接受路透专访时称,政府将通过日本经济财政谘问会议检视实现2%通胀目标的进展情况.
该委员会定期举行会议,而且日本央行总裁白川方明也会出席.该委员会有制订中长期经济和财政政策的法定权利.
西村康稔指出,政府希望央行采取更大胆的货币宽松举措,以摆脱多年的通缩,不过具体政策措施要由央行决定.
"白川方明总裁一直说1%的通胀率要不了多久就能在望,但我们还没有达到那个阶段."西村康稔称."如果我们都以通胀2%为共同目标,预计日本央行将拿出一些非常积极的行动."
西村康稔表示,联合声明也将包括政府在推动对抗通缩的经济成长战略,和坚持财政改革方面的角色.
但他也称,声明是否包括将就业成长纳入央行任务,以及实现通胀目标该如何措辞,则尚未决定;不过应不太可能设定具体期限.
西村为日本经济财政大臣甘利明的副手.甘利明有权参加日本央行政策制定会议.日本政府一直在向央行施压,以迫使其在抗击通缩方面做出更多努力.
对于日圆近来贬值,西村康稔表示,"我们认为日圆正在对过度走强之势进行修正.我们不认为目前的形势令人忧虑."
日圆兑美元周五大跌至两年半低点,因面对日本央行或将祭出大胆政策行动以应对通缩的前景,市场调整仓位.
消息人士告诉路透称,央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望.
西村康稔表示,联合声明可能在下周二公布;当天政府经济财政谘问会议将开会,同日日央行也将结束两天政策会议.(完) (编译 张若琪; 审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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