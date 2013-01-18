台湾汇市: 台币微幅收升,下周关注重点落于日本央行政策

* 中国经济数据提供支撑但升幅有限 * 市场预期日本央行宽松,但料反应不大 * 下周交投区间料落于28.900-29.000 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周五收升2.5分.今日中国公布GDP在内的重要数 据大致符合市场预期,虽然提供支撑,但未能进一步提振台币走势.外资及进出口商在量能有限 的交易中双向承作,等待下周日本央行的宽松政策等重要事件厘清方向. 展望下周,汇银人士指出,市场预料中国及台湾的经济数据缓慢回温,且日本央行会议将扩 大宽松,理应提供台币进一步升值的动力,但欧元 、韩元 等非美货币近来于 区间内来回修正,显示市场信心不足,对利多的反应钝化,难以期待该消息带来大量的风险资产 胃纳.市场认为区间操作料仍是下周主轴,台币自不例外. 特别是当前台币于28.950附近价位已接近此前央行警戒区,交易员认为如果没有邻近亚币 续涨做为领头羊,台币下周将于28.900-29.000间来回,变化不大. "现在因为季节性的因素(年关前的资金需求)令台币偏强,但台股如果不能持续为外资提 供诱因,还是陷于区间."一本地银行交易员说. 累计台币本周来兑美元走贬2.1分,约当0.07%;同期间韩元 走低0.24%,在岸人 民币 则升0.01%,离岸人民币 贬约0.08%. 另一外资交易员表示,全球陷入货币战场景将令亚洲各国央行对汇率管控更为谨慎,台湾 央行更不乐见在汇率战一触即发之际让台币快速走高.且在国际汇市对日本宽松已有预期心理 之下,料做多美元的投资者会有一波获利了结,带动其他亚币持续于区间修正,台币仍难脱陷于 狭幅区间游走的命运. 台股加权指数 周五收高1.53%,结束此前三天跌势,收报7,732.87点;外资及陆资今 日在台股买超34.25亿台币,连续第二天买超. 交易员称今日见部分外资汇入 回补台股存量. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点在多日折价收敛 后,今日稍稍扩大折价,市场上不利台币气氛暂时打住,但下周走势仍难逆料. 周四公布的路透调查显示,过去两周,对泰铢和马币(林吉特)的多头押注达到逾10个月来 最高,同时对中国人民币的多头押注触及两个月高位.台币部分,路透调查值为-0.2,显示市场 过去两周微幅持有台币多仓. 中国公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环 比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中 国经济企稳回升态势有望延续. 在新兴市场方面,新兴亚币周五大多数上涨,有望录得周线上涨,菲律宾披索接近五年高位 .有更多经济数据佐证中美两大经济体复苏,提振了该地区市场前景以及风险胃纳.[EMRG/SGCN ] 下周重要事件及数据包括周一台湾公布12月外销订单、日本央行货币政策会议、欧元集 团会议;周二台湾公布12月失业率、欧盟财长会议;周三台湾公布12月工业生产、加拿大央行 利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五美国新屋销售年率、加拿大消费者物价指数(CP I). 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.060 29.085 28.938-29.085 29.085 5.790 6.43 元太外汇经纪公司 28.949 28.971 28.941-28.954 28.941 2.205 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.245/-0.225 (完)