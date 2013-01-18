重发-《中国金融焦点》货币政策操作迈入新时代,常态逆回购助央行更灵活管理流动性

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* 央行允许12家公开市场一级交易商按日上报逆回购需求--消息

* 货币政策操作迈入新时代,逆回购成为常规工具

* 央行将更灵活调节流动性,并朝设定市场基准利率再迈进一步

* 资金宽松预期升温,现券走强而IRS迅速向下

采写 路透中文部; 撰写 丁淑琴

路透上海1月18日 - 中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步.

据三位业内人士周五透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求.

"这项新政策近日就会开始实施,意味着逆回购正式成为中国央行常态的货币政策操作工具."上述消息人士称.

南京银行金融市场部研究主管黄艳红表示,如果说之前六个月,经济前景尚不够明朗的前提下,央行推出逆回购是一个权宜之计,那么这次意味着"公开市场操作的主流品种和方向出现了根本的变化."

北京一家大型券商交易员则称,这是中国版的QE(量化宽松),央行改变了流动性管理的方式,减低了系统性风险发生的概率.

央行官员孙国峰此前在其《第一排:中国金融改革的近距离思考》一书中最早给出货币政策操作框架的思路.他提到,中央银行应研究建立存款准备金率制度下的结构性短缺的流动性管理框架.在此框架下,公开市场操作由吸收流动性转为通过债券交易日常投放流动性,以有效实现货币政策目标.

路透目前暂未获得中国央行的及时评论.

目前公开市场上一级交易商一般于周一和周三上报本周需求,具体包括正/逆回购和央票,央行在周二和周四进行操作.

**适应市场需求**

此前外汇占款被视作向市场提供流动性的主要渠道,中国央行彼时只能在公开市场大量发行央行票据,来回笼被动投放的流动性;但去年以来跨境资本流动趋势发生改变,资本项下持续逆差,2012年外汇占款月度波动很大,有四个月份出现负增长,为历年罕见.

面对基础货币来源发生改变,跨境资本流动出现双向波动,央行及时变革货币政策操作方式,推出常态逆回购来更灵活调节短期流动性,"也是迎合市场的需求."黄艳红称.

自2012年以来,央行未再发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/neq35t)

"早都应该这么干啊,美联储就这样做的."一位银行的资金管理人士称.

除了流动性保障外,资金利率形成体系预计也会逐渐受到影响.招商银行金融市场部分析师刘俊郁指出,央行希望通过引导资金利率体系来稳定市场,从资金供给上,央行希望通过市场化的方式对资金予以补充,并可以通过设定资金成本的底线,让市场资金成本限制在某一特定范围内.

"那以后资金面会非常宽裕,回购利率波动幅度不会特别大了."他称.

**现券走强而IRS下行**

毋庸置疑,央行此举令市场的流动性得到更多保障,大大加强了资金宽松的预期,银行间债市早盘迅速作出反应.

其中银行间债市早盘现券中短端走强,利率互换各期限品种利率亦应声下降.剩余期限约0.0575年的国债120002最新报价收益率 为2.3994%/2.3994%,上日尾盘为2.4307%/2.4307%.

不过市场还在等待更多细节进一步明朗化,例如初期是否操作品种只包括逆回购?如果每日进行逆回购操作,那信息是否会公开化?参与的成员是否会进一步扩大?

刘俊郁预计,现在主要会以逆回购提供资金为主,正回购至少得等到资金泛滥时才会提供,而且正回购的利率得具有足够吸引力才能吸引资金.

此外,上海一商业银行交易员还提到,如果是非公开发行,信息不公开,则意味着市场对未来流动性走向将较难判断,