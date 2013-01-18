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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 12:08 BJT

日本政经: 央行和政府必须共同对达到2%的通胀目标负责--财相

路透东京1月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示:

* 日本央行和政府必须共同对达到2%的通胀目标负责

* 日本央行对确保政府采取措施促进经济和贷款需求感到担忧

* 与央行总裁白川方明的会晤中就联合政策声明取得很大进展 (完)
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