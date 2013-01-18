中国汇市: 人民币早盘微升,宏观数据符合预期对市场影响不大

* 人民币即期早盘微升

* 交投窄幅震荡,结汇盘略多

* 宏观数据符合预期对市场影响不大

路透北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价微幅走升.交易员称,市场成交清淡,客盘仍以结汇为主,汇价窄幅震荡.

受中国宏观数据等基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员称,中国周五公布年度宏观数据基本符合预期,目前看对市场的影响比较有限,预计到春节前市场都将维持清淡行情.

"市场不太活跃,客盘还是结汇的量多一些,...(宏观数据)目前看没有太大影响."上海一大型银行交易员称.

北京时间11:36,人民币兑美元即期报6.2153元,上日收报6.2160元.今日人民币兑美元中间价 为6.2752元,上日中间价为6.2767元.

交易员并称,市场波动幅度较小,仅十几个点,自营也没什么空间,更让市场交投显得清淡.

中国公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

东京汇市日圆兑美元周五大跌至两年半低点,因市场预期日本央行将采取大胆举措抗击通缩.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2763/97,上日尾盘为6.2750.

北京时间11:37,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1873/97元,上一交易日尾盘报6.1830元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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