日本股市: 宽松政策预期激励日经指数早盘收高2.2%,周线有望10连涨

日经指数 早盘收高2.2%,至10,842.24点.若收盘站上周二的10,879.08点,将创下32个月来收盘新高.

日本内阁府副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.