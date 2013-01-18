日本股市: 宽松政策预期激励日经指数早盘收高2.2%,周线有望10连涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月18日 - 日本股市日经指数周五早盘大涨逾2%,有望连续第10周周线收高,出口股冲高,因市场预期日本央行下周料积极宽松货币政策,对日圆造成贬值压力.
日经指数 早盘收高2.2%,至10,842.24点.若收盘站上周二的10,879.08点,将创下32个月来收盘新高.
日经指数若连续10周周线上扬,将创1987年以来最长连涨纪录.
日本内阁府副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.
出口股领军上攻,丰田汽车 劲扬2.0%,本田汽车 大涨3.5%,Panasonic 上涨3.4%.
东证股价指数 上涨1.9%,至907.00点.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。