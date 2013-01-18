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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 11:45 BJT

日本股市: 宽松政策预期激励日经指数早盘收高2.2%,周线有望10连涨

路透东京1月18日 - 日本股市日经指数周五早盘大涨逾2%,有望连续第10周周线收高,出口股冲高,因市场预期日本央行下周料积极宽松货币政策,对日圆造成贬值压力.

日经指数 早盘收高2.2%,至10,842.24点.若收盘站上周二的10,879.08点,将创下32个月来收盘新高.

日经指数若连续10周周线上扬,将创1987年以来最长连涨纪录.

日本内阁府副大臣西村康稔周五表示,日本央行(BOJ)与政府已达成一致,将在或于下周公布的联合声明中,设定2%的通胀率作为央行的政策目标,不过尚未就达到该目标确定明确的时间框架.

出口股领军上攻,丰田汽车 劲扬2.0%,本田汽车 大涨3.5%,Panasonic 上涨3.4%.

东证股价指数 上涨1.9%,至907.00点.(完)
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