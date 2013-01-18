台湾央行: 182天期国库券决标贴现率0.63%,高于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北1月18日 - 台湾央行周五代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.63%,高于市场预期的0.60%附近.
央行表示,标售者加权平均投标贴现率为0.573%,区间为0.500-0.630%.
市场资金充裕且缺乏配置管道之下,台湾银行业和票券商交易人士周四表示,估计明天标售的182天期国库券决标贴现率可能接近0.6%左右,较上次同天期的0.618%再走低.
此期国库券投标总额为656亿台币,发行金额为250亿,投标倍数为2.62倍,略高于上一期标售同天期国库券的2.6倍.
该期国库券为足额发行,将在下周一交割,到期日为2013年7月22日.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
1月18日 182 250 0.630 2.62 2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43 2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68 * 表不足额发行 (完) 欲览相关新闻,请点选(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。