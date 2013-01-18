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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 12:29 BJT

日本经济: 央行下周料推出宽松举措--内阁经济顾问

路透东京1月18日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周五称,日本央行下周料采取某种形式的货币宽松举措.

他在记者会上表示,"只有在充分使用货币政策后,财政政策才能有效刺激经济."(完)

(翻译 张荻; 审校 蔡美珍)
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