《中国经济焦点》基尼系数首次公布,超越警戒线或为收入分配改革作铺垫

* 中国首次公布反映贫富差距的基尼系数,趋势呈递减

* 过去10年均在0.4警戒线上方,凸显贫富差距巨大

* 或为收入分配改革方案出台作铺垫

作者 沈燕

路透北京1月18日 - 中国国家统计局首次公布反映贫富差距的基尼系数,尽管趋势显示递减,但过去10年数据均超过0.4的国际公认警戒线,凸显全球第二大经济体--中国贫富差距巨大的现实,以及加快收入分配改革的迫切性.

作为本届政府的承诺之一,收入分配改革方案原本计划在2012年四季度推出.而基尼系数的发布,或许可以解读为一方面是为该方案的出台作铺垫,另一方面也表明中国贫富差距并非想象的那样呈扩大趋势.

人大财经委的一位不具名官员称,民众对收入分配改革方案的期盼,本质上是对目前社会体制弊端的不满,对改革诉求的迫切,"但在制度和垄断性的因素没有消除前,即使方案出台,更多体现一种原则性的指导,真正的含金量不会太高."

中国国家统计局长马建堂周五在2012年国民经济运行情况新闻发布会上,首次公布全国居民基尼系数,2012年为0.474.而过去10年基尼系数最高点为2008年的0.491,之后逐步有所回落.

中国首次公布的2003-2012年全国居民基尼系数如下(浏览相关图表请点 r.reuters.com/baw35t):

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 0.474 0.477 0.481 0.490 0.491 0.484 0.487 0.485 0.473 0.479

国务院总理温家宝去年10月在布置四季度的工作安排时曾指出,要着力深化改革和扩大开放,制定收入分配制度改革总体方案和农村集体土地征收条例等.

**基尼系数背后之忧**

中国改革开放30多年来经济快速增长,GDP(国内生产总值)一直保持接近两位数增幅.即使周五公布的2012年GDP增速7.8%创出13年来新低,但仍超额完成年初确定的7.5%增长目标,在全球经济中也是"风景独好".

但在偏乐观的经济数据背后,诸多体制方面的弊端,包括垄断等导致的社会分配不公,却明显加剧.大量的灰色收入,寻租收入等导致中国贫富差距持续扩大,中国迫切需要一个能真实反映贫富差距的统计指标.

马建堂就指出,为体现中国政府十八大提出的小康社会目标,统计局补充和增加一些体现民生方面的指标,特别是包括基尼系数在内的一些民生指标.

他解释称,基尼系数的曲线也反映中国加快收入分配改革、缩小收入差距的紧迫性,因为0.47到0.49之间的基尼系数不算低,同时也说明从2008年金融危机以后,随着中国各级政府采取了惠民生的若干强有力的措施,中国的基尼系数从2008年最高的0.491逐步地有所回落.

这一观点也得到中国国家信息中心高级研究员祁京梅的认同.她表示,事实上中国的收入分配改革一直都在进行,尤其是近几年提高最低工资标准,增加农民工收入等,城乡居民间的收入差距是在缩小,这也与基尼系数反映趋势接近.

欲浏览中国2000年以来的工资收入变化,请点选(link.reuters.com/faf24t)

**难产的收入分配改革方案**

面对中国方首次公布的高于警戒线的基尼系数,受访的专家和官员普遍认为,是为收入分配改革方案的出台先作铺垫.但他们也提醒对该方案不宜抱太高期望.

上述人大财经委官员就指出,从收入分配改革方案说了八年却迟迟难以出台,也反映出各部门间协调的难度,同时收入分配改革的落实也需要与其它的体制配套改革同步进行,否则只能沦为形式.

去年11月召开的中共十八大后,新当选的中国新一届领导人屡屡表态要推进改革,亦令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待,而收入分配改革亦是其中的重要内容.

民生证券首席经济学家邱晓华也认为,目前中国经济主体越来越多元化,政府对收入分配所能调控的部分有限,能预期的方案最多就是提一些原则的内容,如"控高(收入),扩中(收入),调低(收入)",对该方案的出台期望不宜过高.