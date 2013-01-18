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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 12:44 BJT

新兴汇市: 印度卢比兑美元升至54.04上方的近两个半月高点

路透孟买1月18日 - 印度卢比兑美元突破54关卡,升至54.04上方的近两个半月高点,因政府部分放松柴油价格的管制.(完)
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