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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 12:52 BJT

东京汇市: 美元兑日圆扩大涨幅,触及2010年6月来最高

路透新加坡1月18日 - 美元/日圆触及90.14上方的逾两年半高点.
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