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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 12:46 BJT

日本数据: 11月工业生产修正为较上月下滑1.4%

路透东京1月18日 - 日本周五公布,11月工业生产修正为较上月下滑1.4%,暗示出口疲弱和海外经济的暂时放缓令日本经济活动承压.

11月工业生产初值为下滑1.7%,10月为增加1.6%.

数据显示,11月产能利用率指数较上月下滑0.2%至82.2.

欲浏览数据,请点击日本经济产业省网站:(here)(完)

(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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