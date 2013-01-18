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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:55 BJT

中国票据市场: 转贴利率本周趋稳,进入下旬料盘整为主且有小涨可能

路透上海1月18日 - 在经历上周的明显下行后,中国票据市场转贴利率本周小跌中趋稳.
供求方面,收票需求依旧旺盛,出票机构则有所增加.
    
    交易员认为,下周将进入1月下旬,年初虽然信贷规模相对宽松,但毕竟月末调整因素也要
考虑,在此情况下,转贴利率继续下行的空间有限,预计将以盘整为主,同时不排除临近月末时
段小幅抬升的可能.
  
    华南一银行交易员称,票据市场本周出票机构较上周有所增加,转贴价格在小降后趋稳.
票据回购利率方面,则下行略明显,因央行公开市场逆回购将改为每天询量,增强机构对未来
资金走宽预期.
    
    中国央行为更灵活调节市场流动性再出新招.据三位业内人士周五透露,央行将允许公开
市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求;此意味着央行开始尝试将逆回购
作为常态工具,来满足市场的流动性需求. 
    
    至于下周转贴利率走势,交易员们预计将以稳为主,同时不排除小升.
    
    "(年初)信贷规模再怎么宽松,也是快临近月底了,下周(转贴)价格最多稳住,末尾可能还
会涨一点点."华北一银行交易员预计.
    
    以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :   
    
                   1个月(%)          6个月(%)          一年(%)
    -------------------------------------------------------------
    周五       4.9515/4.7172    5.0691/4.8278       5.5653/5.3410
    上周五     5.1795/4.9615    5.3640/5.1303       5.7973/5.5080
    -------------------------------------------------------------
    变动    -22.80bp/-24.43bp  -29.49bp/-30.25bp -23.20bp/-16.70bp
    
    票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围
期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.5016%,较上周五续
降.
        
    票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间
的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最
主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
    
    电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机
构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由
纸质票据的半年延长为一年.
    
    注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) 

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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