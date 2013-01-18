基金产业: 42支亚洲股票基金跻身2012年全球表现前100佳基金

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 42支投资于亚洲的共同基金跻身2012年全球表现最佳的前100支股票基金,因亚洲地区股市大涨.
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)追踪全球27,153支积极管理的股票共同基金,对这些基金的数据分析显示,表现最好的前100支基金包括14支巴基斯坦和泰国的股票基金,以及9支印度基金.
巴基斯坦卡拉奇证交所指标100股指 大涨49%,泰国指标SET指数 去年收高35.8%,为表现最好的两个亚洲股市.
聚焦亚洲的基金平均回报率为61.5%,比亚洲表现最好的股市涨幅还高,而且高于明晟亚太地区(除日本)指数 18.6%的涨幅.
理柏追踪的近7,300支投资亚洲基金2012年平均回报率为17.9%.相比而言,亚洲以外基金的回报率为13.3%.(完)
(编译 杜明霞; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。