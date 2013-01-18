基金产业: 42支亚洲股票基金跻身2012年全球表现前100佳基金

路透香港1月18日 - 42支投资于亚洲的共同基金跻身2012年全球表现最佳的前100支股票基金,因亚洲地区股市大涨.

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)追踪全球27,153支积极管理的股票共同基金,对这些基金的数据分析显示,表现最好的前100支基金包括14支巴基斯坦和泰国的股票基金,以及9支印度基金.

巴基斯坦卡拉奇证交所指标100股指 大涨49%,泰国指标SET指数 去年收高35.8%,为表现最好的两个亚洲股市.

聚焦亚洲的基金平均回报率为61.5%,比亚洲表现最好的股市涨幅还高,而且高于明晟亚太地区(除日本)指数 18.6%的涨幅.

理柏追踪的近7,300支投资亚洲基金2012年平均回报率为17.9%.相比而言,亚洲以外基金的回报率为13.3%.(完)