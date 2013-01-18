《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日

路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2013年以来已在香港交易所上市公司一览表 : 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *1/18-23 中铝矿业 17.65 26.8-33.7 1.52-1.91 1/31 摩根士丹利、法国巴黎资 本、中金和渣打 1/11-16 滉达富控股 0.6 0.6-0.9 1-1.5 1/23 联昌证券 2013年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: *代表新增或已更新内容.(完) 浏览其他香港新股新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)