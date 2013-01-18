澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆触及四年高位

澳元/日圆 高见95.02,为2008年以来高位,当时曾达到104.48.新西兰元/日圆 一度升至75.80,也是2008年以来最高位.澳元和新西兰元在两个月内均大涨逾20%.

创出这几个高位是因为此前报导称,日本央行在1月21-22日会议将考虑承诺大规模资产购买,以结束通缩并实现2%的通胀目标.

日本政府一名高级顾问也称,日圆/美元跌至95或100日圆也不足为虑.

另外中国方面也有正面的消息,该国2012年第四季经济较上年同期增长7.9%. 澳元对于澳洲最大出口市场--中国的消息十分敏感.

尽管兑日圆大涨,澳新货币兑美元则退居观望.澳元/美元 从纽约盘的1.0545回落至1.0520,但距上周所及约1.0600的四个月高点不远.

新西兰元/美元 稍早跌至0.8324,因此前数据显示新西兰第四季消费者物价指数(CPI)下降0.2%,令预期微升的人士大吃一惊.(完)

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