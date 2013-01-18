澳新汇市: 澳元和新西兰元兑日圆触及四年高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元/日圆 高见95.02,为2008年以来高位,当时曾达到104.48.新西兰元/日圆 一度升至75.80,也是2008年以来最高位.澳元和新西兰元在两个月内均大涨逾20%.
创出这几个高位是因为此前报导称,日本央行在1月21-22日会议将考虑承诺大规模资产购买,以结束通缩并实现2%的通胀目标.
日本政府一名高级顾问也称,日圆/美元跌至95或100日圆也不足为虑.
另外中国方面也有正面的消息,该国2012年第四季经济较上年同期增长7.9%. 澳元对于澳洲最大出口市场--中国的消息十分敏感.
尽管兑日圆大涨,澳新货币兑美元则退居观望.澳元/美元 从纽约盘的1.0545回落至1.0520,但距上周所及约1.0600的四个月高点不远.
新西兰元/美元 稍早跌至0.8324,因此前数据显示新西兰第四季消费者物价指数(CPI)下降0.2%,令预期微升的人士大吃一惊.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/张若琪; 审校 石冠兰/程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。