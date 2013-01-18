国际油市: 布兰特原油期货守在111美元上方,受中国GDP数据激励

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
"中国数据大致符合预期,这反映到了油市当中.目前油价走势稳定."CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称.
"整体需求前景朝向温和增长,因此投资人应做好市况转好的准备,不过对布兰特原油而言,上行空间或因供给充沛而受到限制."
布兰特原油可望于四周以来实现第三周周线上涨,美国原油或将第六周录得涨幅.
中国国家统计局周五公布数据显示,2012年GDP同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.
公布的其它数据显示,12月中国工业增加值同比增长10.3%,市场预估为10.1%. (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞/白云)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。