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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 14:25 BJT

国际油市: 布兰特原油期货守在111美元上方,受中国GDP数据激励

"中国数据大致符合预期,这反映到了油市当中.目前油价走势稳定."CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称.

"整体需求前景朝向温和增长,因此投资人应做好市况转好的准备,不过对布兰特原油而言,上行空间或因供给充沛而受到限制."

布兰特原油可望于四周以来实现第三周周线上涨,美国原油或将第六周录得涨幅.

中国国家统计局周五公布数据显示,2012年GDP同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.

公布的其它数据显示,12月中国工业增加值同比增长10.3%,市场预估为10.1%. (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞/白云)
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