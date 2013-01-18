亚洲能源: 2013年冶炼利润料上升4%,因全球经济前景改善

国际能源署12月发布报告称,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前次报告预估值高出11万桶.IEA还称,亚洲需求依然旺盛.

中国石油消费增加对利润起到支撑作用.据海关数据,2012年中国原油进口增加6.8%至每日542万桶,创纪录高位.随着需求复苏,及新炼厂投产,2013年石油消费料加速.

受访人士大多预计,炼厂平均产能利用率较上年提高,介于80-85%之间,去年为80%左右.

**日本产能下降**

日本炼厂在削减产能,以到2014年3月前实现政府提高重质油裂解比率的任务,采取的手段或者是增加对便宜较重质石油进行次级加工,以提高竞争力,或者通过削减产能来实现.多数炼厂都采用削减产能,因为年需求持续下滑.

三菱UFJ摩根士丹利证券日本资深分析师Reiji Ogino表示,炼厂料将产能削减5-10%,以满足比率要求.

"2013/14年度炼厂产能削减幅度或为过去五年最大,因此我预计利润会有相应上升,"Ogino表示.

**不确定性限制利润上升**

但由于对全球经济复苏力道、美国如何解决其债务上限及美国是否继续推行宽松货币政策这些问题还不明朗,炼厂利润也有下滑的压力.

发达国家经济成长慢于预期对中国和印度的影响尤其大,中国经济形势若是疲弱对其石油产业会有重大影响,因为2012年炼厂产能提高.

"全球经济成长步伐不稳,因此石油需求增长也将受到影响,"中东一家公司驻新加坡资深交易员称."中国新炼厂增加,将进一步压低炼厂利润."

10月至12月,至少有三家炼厂投入生产,累计日原油加工能力为44万桶.这三家炼厂分别位于东北的大庆、山东东明共和广东茂名.

此外,沙特今年日产40万桶的炼厂开始运营,以减少该国对燃料进口的依赖,并迫使现有燃料供应商寻找新的买家.(完)