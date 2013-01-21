《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月21日

路透上海1月21日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联 系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公 开市场操作等多重因素影响. 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 汇添富理财 汇添富基金 中国银行 招商银行、安信证券等 1/15-1/22 21天A/B 长安货币A/B 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 1/4-1/23 工银60天理财 工银瑞信 兴业银行 工商银行、国泰君安等 1/17-1/24 A/B 金鹰元丰 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券 12/24-1/24 首次募集上限40 亿 保本基金 上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券 12/26-1/24 添利债券基金 博时理财 博时基金 建设银行 交通银行、申银万国等 1/18-11/24 30天基金(A/B) 富强回报 富国基金 工商银行 农业银行、海通证券等 12/28-1/25 定期基金(A/C) 国泰金泰平衡 国泰基金 工商银行 建设银行、国泰君安等 1/4-1/25 东吴内需增长 东吴基金 交通银行 建设银行、东吴证券等 1/4-1/25 富安达现金通 富安达基金 交通银行 交通银行、国金证券等 1/14-1/25 A/B 建信双月安心 建信基金 招商银行 建设银行、好买基金等 1/14-1/25 理财A/B 民生加银积极 民生加银 建设银行 民生银行、银河证券等 1/7-1/29 成长 中银理财 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 1/21-1/29 30天A/B 华夏保证金理 华夏基金 工商银行 国泰君安、中信建投等 1/23-1/29 财A/B 嘉实中证中期 嘉实基金 建设银行 农业银行、爱建证券等 1/7-1/30 企债基金(A/C) 中国银行 中银稳健添利 中银基金 招商银行 中国银行、中信证券等 1/9-1/31 南方中证500 南方基金 农业银行 华泰证券、兴业证券等 1/10-1/31 ETF 招商央视财经 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 1/10-1/31 50 国泰房地产 国泰基金 中国银行 建设银行、国泰君安等 1/14-1/31 基金(份额/A/B) 华安纯债 华安基金 农业银行 交通银行、海通证券等 1/7-2/1 基金(A/C) 金元惠利保本 金元惠理 农业银行 工商银行、金元证券等 1/7-2/1 广发新经济 广发基金 招商银行 工商银行、银河证券等 1/8-2/1 博时亚洲 博时基金 招商银行 中国银行、长量基金等 1/14-2/1 票息收益基金 融通丰利 融通基金 工商银行 农业银行、申银万国等 1/14-2/1 四分法基金 中欧纯债 中欧基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 1/22-2/1 基金(A/B/分级) 大成中证 大成基金 中国银行 爱建证券、安信证券等 1/21-2/1 100ETF基金 安信现金管理 安信基金 建设银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/1 货币A/B 泰信现代服务 泰信基金 工商银行 农业银行、中投证券等 1/4-2/4 业股票型基金 鹏华产业 鹏华基金 建设银行 工商银行、安信证券等 1/14-2/4 债基金 信诚优质纯债 信诚基金 中信银行 中国银行、中信证券等 1/14-2/4 A/B 工银保本2号 工银瑞信 光大银行 工商银行、展恒基金等 1/9-2/5 长信利众基金 长信基金 浦发银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/6 (A/B/分级) ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家电网 200 7/10年 固息企业债 1/23-1/24 南方电网 50 三个月 超短期融资券 周二 南方电网 50 三年 中期票据 周四 中国国航 50 10年 固息债 1/18-1/22 中航集团提供担保 国开行 至多310 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 财政部 300 七年 固息记账式国债 1/24-1/28 财政部 300 一年 固息记账式国债 1/17-1/21 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -1,500 -1,500 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 贴现国债 150 周一 注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 刘昕; 审校 康熙泽/曹巍浩)