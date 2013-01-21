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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:51 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月21日

路透上海1月21日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.

        一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
      名称         基金公司      托管行          分销机构           发行时间       备注
     
    汇添富理财    汇添富基金   中国银行   招商银行、安信证券等        1/15-1/22 
    21天A/B 
 
    长安货币A/B   长安基金     广发银行   交通银行、银河证券等　      1/4-1/23　　　    
               
    工银60天理财  工银瑞信     兴业银行   工商银行、国泰君安等        1/17-1/24 
    A/B 
                                                 
    金鹰元丰      金鹰基金     工商银行   建设银行、广州证券          12/24-1/24 首次募集上限40
亿 
    保本基金                                          
                                         
    上投摩根轮动  上投摩根基金  建设银行   中国银行、国泰君安证券      12/26-1/24          
    添利债券基金  
         
    博时理财      博时基金     建设银行   交通银行、申银万国等        1/18-11/24 
    30天基金(A/B) 
        
    富强回报      富国基金     工商银行   农业银行、海通证券等        12/28-1/25 
    定期基金(A/C) 
    
    国泰金泰平衡  国泰基金     工商银行   建设银行、国泰君安等        1/4-1/25 
    
    东吴内需增长  东吴基金     交通银行   建设银行、东吴证券等        1/4-1/25
     
    富安达现金通  富安达基金   交通银行   交通银行、国金证券等        1/14-1/25　 
    A/B 
     
    建信双月安心  建信基金     招商银行   建设银行、好买基金等        1/14-1/25    
    理财A/B 
             
    民生加银积极  民生加银     建设银行   民生银行、银河证券等        1/7-1/29 
    成长 
        
    中银理财      中银基金     招商银行   中国银行、招商银行等        1/21-1/29 
    30天A/B 
          
    华夏保证金理  华夏基金     工商银行   国泰君安、中信建投等        1/23-1/29 
    财A/B 
      
    嘉实中证中期  嘉实基金     建设银行   农业银行、爱建证券等        1/7-1/30 
    企债基金(A/C)             中国银行 
              
    中银稳健添利  中银基金     招商银行   中国银行、中信证券等        1/9-1/31 
     
    南方中证500   南方基金     农业银行   华泰证券、兴业证券等        1/10-1/31 
    ETF 
 
    招商央视财经  招商基金     中国银行   招商银行、申银万国等        1/10-1/31
    50  
     
    国泰房地产    国泰基金     中国银行   建设银行、国泰君安等        1/14-1/31 
    基金(份额/A/B)  
         
    华安纯债      华安基金     农业银行   交通银行、海通证券等        1/7-2/1 
    基金(A/C)     

    金元惠利保本  金元惠理     农业银行   工商银行、金元证券等        1/7-2/1 
        
    广发新经济    广发基金     招商银行   工商银行、银河证券等        1/8-2/1 
    
    博时亚洲      博时基金     招商银行   中国银行、长量基金等        1/14-2/1 
    票息收益基金 
         
    融通丰利      融通基金     工商银行   农业银行、申银万国等        1/14-2/1 
    四分法基金 
       
    中欧纯债      中欧基金     邮储银行   建设银行、华泰证券等        1/22-2/1 
    基金(A/B/分级) 
         
    大成中证      大成基金     中国银行   爱建证券、安信证券等        1/21-2/1  
    100ETF基金 
    
    安信现金管理  安信基金     建设银行   农业银行、安信证券等　      1/21-2/1 
    货币A/B 
         
    泰信现代服务  泰信基金     工商银行   农业银行、中投证券等        1/4-2/4 
    业股票型基金 
 
    鹏华产业      鹏华基金     建设银行   工商银行、安信证券等        1/14-2/4 
    债基金 
 
    信诚优质纯债  信诚基金     中信银行   中国银行、中信证券等        1/14-2/4 
    A/B     
 
    工银保本2号   工银瑞信     光大银行   工商银行、展恒基金等        1/9-2/5 
     
    长信利众基金  长信基金     浦发银行   农业银行、安信证券等        1/21-2/6 
    (A/B/分级) 
    =====================================================================================
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)      
      
    国家电网        200        7/10年    固息企业债        1/23-1/24   
    南方电网         50        三个月    超短期融资券      周二
    南方电网         50        三年      中期票据         周四
    中国国航         50        10年      固息债           1/18-1/22        中航集团提供担保
      
    国开行         至多310  1/3/5/7/10年 固息金融债       周四                
    财政部          300        七年      固息记账式国债   1/24-1/28
    财政部          300        一年      固息记账式国债   1/17-1/21
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    

     --           -1,500      -1,500
      二.资金投放因素
  
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体          债券类型      到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
    
     财政部            贴现国债          150            周一
      
    注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
    =====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 刘昕; 审校 康熙泽/曹巍浩)

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