俄罗斯舰艇在前往叙利亚途中装载了弹药--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月17日 - 俄通-塔斯社（ITAR-Tass）周四报导称，两艘俄罗斯舰艇在前往叙利亚塔尔图斯港（Tartous）的途中装载了武器弹药，这两艘舰艇将参加俄罗斯本月在叙利亚海岸附近举行的海上演习。

俄罗斯不仅是叙利亚总统阿萨德的主要支持者，也是叙利亚最大的武器供应国。俄罗斯在塔尔图斯港租了一个海军维护供给基地。

一位俄罗斯总参谋部的消息人士告诉俄通-塔斯社，“加里宁格勒”号（Kaliningrad）登陆舰在位于北海的诺沃罗西斯克港（Novorossiisk）停靠装载弹药，另一艘登陆舰“亚历山大夏巴林”号（Alexander Shabalin）也将驶往该港装载弹药。

不过，目前尚不清楚这些弹药运送的目标。

“一种可能是这些舰艇在向叙利亚运送某种弹药，还有一种可能是他们在向俄罗斯（海军基地）运送弹药，”俄罗斯军事智库CAST的海军专家Andrei Frolov说。

俄罗斯国防部拒绝对上述报导发表评论。

俄通-塔斯社援引未具名军方消息人士称，这些舰艇将与另外至少七艘舰艇一起参加在叙利亚海岸附近举行的海上演习。俄罗斯国防部此前曾称，这将是俄罗斯数十年来举行的规模最大的一次海上演习。(完)