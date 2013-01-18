调查显示美国公众广泛支持枪支管控

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月17日 - 周四公布的路透/益普索在线调查显示，约四分之三的美国受访者支持禁止自动武器销售、禁止大容量弹夹以及对购枪者加强背景调查等提案。
这些提案是美国总统奥巴马周三向国会提交的一篮子建议的核心内容。上个月美国康涅狄格州发生恶性校园枪击案，奥巴马的这些提案旨在遏制枪支暴力。
但奥巴马的计划引来全国步枪协会等枪支权利支持者的强力反对。因国会议员意见分歧以及党派倾向性极强，未来几个月提案要获得通过将很艰难。
虽然调查结果显示公众广泛支持，重新恢复对攻击性武器的禁令将很难获得议员的支持。
调查大多在奥巴马公布其建议前进行，74%的受访者支持禁止攻击性武器，26%的受访者反对。支持和反对禁止大容量弹夹的受访者比例分别是74%和26%。
调查显示，86%的受访者支持对所有购枪者加强背景调查，14%的受访者反对。
在学校部署武装保安的提议有72%的受访者支持，28%反对。全国步枪协会支持该提议。
受访者总数为559名，可信区间为正负4.7个百分点。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。