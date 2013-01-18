世界银行称从红海借水挽救死海可行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷1月17日 - 世界银行经过数年的可行性研究后认为，用红海海水补充日益萎缩的死海是可能的。
将红海和死海联通的想法已经出现有一个多世纪，但现在这个项目才让人感觉迫在眉睫，因死海海岸正以每年超过1米的速度消退。
世界银行本月发布的可行性报告称，地下管道或许是将红海的海水引入死海的最佳方式。死海是地球上地势最低的地方，与红海相隔180公里。
世界银行称，由于海拔下降引发的水流，沿途甚至可以修建海水淡化厂和水电站。
报告还提到有使用隧道和运河的可能。
环保组织炮轰这篇报告，并警告可能带来负面影响，例如新的藻类和矿物质可能会改变死海的颜色，以及地下淡水被海水污染。
世界银行称，他们认为，这种负面影响可以“减轻并控制到一个可接受的水平。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。