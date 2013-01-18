世界银行称从红海借水挽救死海可行

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷1月17日 - 世界银行经过数年的可行性研究后认为，用红海海水补充日益萎缩的死海是可能的。

将红海和死海联通的想法已经出现有一个多世纪，但现在这个项目才让人感觉迫在眉睫，因死海海岸正以每年超过1米的速度消退。

世界银行本月发布的可行性报告称，地下管道或许是将红海的海水引入死海的最佳方式。死海是地球上地势最低的地方，与红海相隔180公里。

世界银行称，由于海拔下降引发的水流，沿途甚至可以修建海水淡化厂和水电站。

报告还提到有使用隧道和运河的可能。

环保组织炮轰这篇报告，并警告可能带来负面影响，例如新的藻类和矿物质可能会改变死海的颜色，以及地下淡水被海水污染。

世界银行称，他们认为，这种负面影响可以“减轻并控制到一个可接受的水平。”(完)