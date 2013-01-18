路透调查: 台湾12月外销订单料同比增长8.5%,受助于美中需求增加

* 预估中值:较上年同期成长8.5%(11月为增长11.1%

* 公布时间:1月21(周一)本地时间16:00(0800GMT

路透台北1月18日 - 一项路透调查显示,台湾12月外销订单可能较上年同期增长,受助于美国和中国需求提高.外销订单料将维持稳健的成长动力.

路透访问10位经济分析师的预估中值显示,台湾12月外销订单料较上年同期成长8.5%,不过增幅低于11月份的11.1%.分析师预估值介于成长1.5%到成长14.3%.

"台湾12月外销订单可能强力增长(同比成长14.31%)...我们近期的客户访问亦显示,电子部门仍具韧性,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻香港经济分析师Raymond Yeung表示.

"部分制造业者开始感受到中国复苏的影响...台湾的近期贸易前景为正面,"他说.

全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布,12月营收增加20%,第四季净利增长32%.

台湾外销订单是衡量亚洲出口和高科技产品需求的领先指标,其表现一般领先于实际出口两至三个月.

台湾企业是多数全球知名科技公司的主要供应商.过于依赖电子产品出口令台湾经济尤其容易受到外部需求的影响.

台湾商品的最大出口地--中国的经济似乎已经好转,不过复苏料将温和.