路透基点: 国开行广东分行以牵头行身份参与大广高速168亿人民币贷款

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国国家开发银行广东分行作为牵头行参与广州大广高速公路有限公司的168亿元人民币(27亿美元)20年期贷款案.

消息人士表示,包括交通银行、广州银行和中国邮政储蓄银行在内的另外几家银行也有意加入.

据先前报导,中国建设银行广东分行为最初的牵头行.

本案定于第一季结束.

筹得款项将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东路段.据该公司公布,此路段总投资约为214亿元人民币.

公司表示,此路段建设于2012年9月初动工,料将在2015年完工.

大广高速公路连接广东省广州市和黑龙江省大庆市,途经10个省份近30个城市.