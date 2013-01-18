路透基点: 国开行广东分行以牵头行身份参与大广高速168亿人民币贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国国家开发银行广东分行作为牵头行参与广州大广高速公路有限公司的168亿元人民币(27亿美元)20年期贷款案.
消息人士表示,包括交通银行、广州银行和中国邮政储蓄银行在内的另外几家银行也有意加入.
据先前报导,中国建设银行广东分行为最初的牵头行.
本案定于第一季结束.
筹得款项将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东路段.据该公司公布,此路段总投资约为214亿元人民币.
公司表示,此路段建设于2012年9月初动工,料将在2015年完工.
大广高速公路连接广东省广州市和黑龙江省大庆市,途经10个省份近30个城市.
此次贷款借款方为广州交通投资集团旗下子公司.(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。